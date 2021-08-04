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Экс-воин "Айдара" пытался взорвать Кабмин
04.08.2021 13:00
Утром 4 августа в здание Кабинета Министров Украины ворвался мужчина с гранатой в руках. Правоохранители задержали "террориста", который оказался экс-воином "Айдара" Владимиром Прохничем, сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщил глава Нацполиции, переговоры с Прохничем велись около 10 минут и мужчину убедили сдаться.
Известно, что Владимиру 43 года и он родом из Луганска. В 2015 он был награжден орденом "За мужество" III степени.
В 2016 году Прохничу оказывалась медицинская помощь как военнослужащему батальона "Айдар". Диагноз - минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга.
Теги: Донбасс, ветеран, граната, Кабмин, АТО
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