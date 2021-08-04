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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа
В Украине за сутки зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 59 детей и 48 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние 24 часа вирус забрал жизни 43 украинцев. С начала пандемии от последствий COVID-19 скончалось 53 024 человека.
Также за минувшие сутки было госпитализировано - 572 человека; выздоровели - 570 человек. За сутки протестировано методом ПЦР – 22 533 человека, методом ИФА – 8 064 человек, экспресс-тестами – 16 845 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 255 345 человек; недуг побороли 2 188 273 украинца; было проведено ПЦР-тестов – 11 446 663.
Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:
Киев – 236 случаев;
Винницкая область – 19 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 64 случая;
Донецкая область – 91 случай;
Житомирская область – 20 случаев;
Закарпатская область – 4 случая;
Запорожская область – 53 случая;
Ивано-Франковская область – 9 случаев;
Киевская область – 34 случая;
Кировоградская область – 7 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Львовская область – 34 случая;
Николаевская область – 16 случаев;
Одесская область – 46 случаев;
Полтавская область – 23 случая;
Ровненская область – 29 случаев;
Сумская область – 18 случаев;
Тернопольская область – 19 случаев;
Харьковская область – 75 случаев;
Херсонская область – 71 случай;
Хмельницкая область – 35 случаев;
Черкасская область – 23 случая;
Черновицкая область – 10 случаев;
Черниговская область – 2 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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