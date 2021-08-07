Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 августа

07.08.2021 14:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 054 новых подтвержденных COVID-случаев. Из них заболели 72 ребенка и 13 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 534 человека; выздоровели – 1 393 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР 22 273 человека, методом ИФА – 9 628 человек, экспресс-тестами – 14 940 человек.

За последние 24 часа вирус забрал жизни 20 украинцев, всего от инфекции скончалось 53 085 граждан.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 258 532 человека, выздоровели – 2 190 686 человек, проведено ПЦР-тестов – 1 1509 815.

Распределение новых случаев COVID-19 по регионам Украины:

Киев – 176 случаев;

Винницкая область – 29 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 75 случаев;

Донецкая область – 50 случаев;

Житомирская область – 31 случай;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 17 случаев;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 62 случая;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 76 случаев;

Полтавская область – 32 случая;

Ровненская область – 12 случаев;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 31 случай;

Харьковская область – 100 случаев;

Херсонская область – 68 случаев;

Хмельницкая область – 23 случая;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 31 случай;

Черниговская область – 23 случая.