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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 августа

07.08.2021 14:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 августа

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 054 новых подтвержденных COVID-случаев. Из них заболели 72 ребенка и 13 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировано 534 человека; выздоровели – 1 393 человека.
За сутки протестировано  методом ПЦР 22 273 человека, методом ИФА – 9 628 человек, экспресс-тестами – 14 940 человек.
За последние 24 часа вирус забрал жизни 20 украинцев, всего от инфекции скончалось 53 085 граждан.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 258 532 человека, выздоровели – 2 190 686 человек, проведено ПЦР-тестов – 1 1509 815.
Распределение новых случаев COVID-19 по регионам Украины:
Киев – 176 случаев;
Винницкая область – 29 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 75 случаев;
Донецкая область – 50 случаев;
Житомирская область – 31 случай;
Закарпатская область – 12 случаев;
Запорожская область – 47 случаев;
Ивано-Франковская область – 17 случаев;
Киевская область – 48 случаев;
Кировоградская область – 9 случаев;
Луганская область – 34 случая;
Львовская область – 62 случая;
Николаевская область – 18 случаев;
Одесская область – 76 случаев;
Полтавская область – 32 случая;
Ровненская область – 12 случаев;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 31 случай;
Харьковская область – 100 случаев;
Херсонская область – 68 случаев;
Хмельницкая область – 23 случая;
Черкасская область – 21 случай;
Черновицкая область – 31 случай;
Черниговская область – 23 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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