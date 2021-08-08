Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-19

08.08.2021 17:00

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в интервью Радио Свобода, что Министерство здравоохранения рекомендовало сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19.

«Если мы посмотрим по результатам научных исследований, возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально», — сказал он.

Он подчеркнул, что при 14-дневном интервале эффективность CoronaVac составляет 83%.