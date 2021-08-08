Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 августа

08.08.2021 15:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 619 новых случаей заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщила пресс-служба Минздрава утром в воскресенье, 8 августа.

"Сред новых заболевших: детей – 45, медработников – 11. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 561 человек, летальных случаев – 10, выздоровели – 235 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), городе Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 259 151 человек, выздоровели 2 190 921 человек, летальных случаев – 53 095.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 53

Винницкая - 17

Волынская - 8

Днепропетровская - 72

Донецк - 23

Житомирская - 18

Закарпатская - 0

Запорожская - 24

Ивано-Франковская - 21

Киевская - 26

Кировоградская - 1

Луганская - 7

Львовская - 11

Николаевская - 15

Одесская - 50

Полтавская - 12

Ровенская - 4

Сумская - 7

Тернопольская - 38

Харьковская - 38

Херсонская - 101

Хмельницкая - 27

Черкасская - 6

Черновицкая - 27

Черниговская - 13.