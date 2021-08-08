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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 августа
В Украине за минувшие сутки подтвердили 619 новых случаей заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщила пресс-служба Минздрава утром в воскресенье, 8 августа.
"Сред новых заболевших: детей – 45, медработников – 11. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 561 человек, летальных случаев – 10, выздоровели – 235 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), городе Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 259 151 человек, выздоровели 2 190 921 человек, летальных случаев – 53 095.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 53
Винницкая - 17
Волынская - 8
Днепропетровская - 72
Донецк - 23
Житомирская - 18
Закарпатская - 0
Запорожская - 24
Ивано-Франковская - 21
Киевская - 26
Кировоградская - 1
Луганская - 7
Львовская - 11
Николаевская - 15
Одесская - 50
Полтавская - 12
Ровенская - 4
Сумская - 7
Тернопольская - 38
Харьковская - 38
Херсонская - 101
Хмельницкая - 27
Черкасская - 6
Черновицкая - 27
Черниговская - 13.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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