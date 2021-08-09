Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа

09.08.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксировано снижение подтвержденных случаев COVID-19. Если накануне коронавирусом заразилось 619 украинцев, то на сегодня это число составляет 300 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, заболели 20 детей и два медработника.

Также отмечается, что за минувшие 24 часа коронавирус унес жизни пяти граждан. Всего зарегистрировано 53,1 тысяча летальных исхода.

За прошедшие сутки было госпитализировано 400 человек; выздоровели 281 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 9 383 человека, методом ИФА - 1 424 человек, экспресс-тестами – 5 913 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 259 451 человек; выздоровели – 2 191 202 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 537 474.

Количество новых больных коронавирусом в регионах за сутки:

Киев – 51 случай;

Винницкая область – 24 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 12 случаев;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 17 случаев;

Запорожская область – не сообщили ни о каком случае;

Закарпатская область – не сообщили ни о каком случае;

Ивано – Франковская область – 20 случаев;

Киевская область – 5 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 9 случаев;

Николаевская область – 8 случаев;

Одесская область – 39 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 2 случая;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 32 случая;

Харьковская область – 13 случаев;

Херсонская область – 7 случаев;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 2 случая;

Черновицкая область – 21 случай;

Черниговская область – 6 случаев.