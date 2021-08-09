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У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"

09.08.2021 08:00
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У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"

Во Львове у недавно открывшейся кофейни при входе лежит флаг "Донецкой народной республики". Посетители, стоя на нем, делают заказ. Фото появилось в Telegram-канале Останній блокпост, сообщает Корреспондент.net.
"Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению", - говорится в сообщении.
Коврик с флагом "ДНР" лежит у кофейни Кава милитари на улице Городецкой, 23. Известно, что кофейню открыли два ветерана Игорь Флерко и Ростислав Грицкив 8 августа.
На страницах кофейни в соцсетях отмечается, что они ежемесячно отдают часть прибыли украинской армии.
"Все кафе Ukrainian Military Coffee: ежемесячно отдают часть прибыли на украинскую армию; распространяют идеи украинского национализма и военной победы; используют качественную арабику", - говорится в сообщении сети кофеен в Instagram.



Теги: Львов, кофейня, флаг, ДНР
 
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