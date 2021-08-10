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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа
В Украине за прошедшие сутки зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Из них заболели 37 детей и 28 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие 24 часа было госпитализировано 335 человек; с болезнью справились 1 390 человек.
За сутки вирус забрал жизни 24 украинцев. С начала пандемии в Украине 53 124 летальных исходов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 260 232 человек, выздоровели – 2 92 592 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 559 179.
Суточный прирост новых случаев инфицирования в регионах:
Киев – 167 случаев;
Винницкая область – 29 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 25 случаев;
Донецкая область – 78 случаев;
Житомирская область – 20 случаев;
Закарпатская область – 12 случаев;
Запорожская область – 34 случая;
Ивано-Франковская область – 13 случаев;
Киевская область – 20 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 34 случая;
Львовская область – 34 случая;
Николаевская область – 9 случаев;
Одесская область – 62 случая;
Полтавская область – 35 случаев;
Ровненская область – 19 случаев;
Сумская область – 18 случаев;
Тернопольская область – 13 случаев;
Харьковская область – 60 случаев;
Херсонская область – 19 случаев;
Хмельницкая область – 35 случаев;
Черкасская область – 13 случаев;
Черновицкая область – 15 случаев;
Черниговская область – 10 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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