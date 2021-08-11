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Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac

11.08.2021 08:00
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Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac

Исследования на 128 тыс. медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в предотвращении госпитализации и 94% в предотвращении симптоматической болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Минздраве напомнили, что CoronaVac - инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
"Это старая и хорошо изучена технология. Первую инактивированную вакцину от полиомиелита создали еще в 1955 году. Сегодня так работают некоторые вакцины от гриппа, бешенства, клещевого энцефалита.
Вакцина CoronaVac безопасна, потому что не содержит живых компонентов вируса и прошла строгие, хорошо контролируемые исследования. 1 июня 2021 Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения", - сказано в сообщении.
По состоянию на 10 августа Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech. При этом почти 1,18 млн украинцев уже привились этой вакциной.



Теги: Минздрав, вакцинация, эффективность, COVID-19, CoronaVac
 
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