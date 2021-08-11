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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа
В Украине за сутки зафиксирован рост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был выявлен 781 пациент с COVID-19, то за минувшие 24 часа инфекцией заразились уже 1 122 украинца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Среди заболевших 54 ребенка и 31 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализировано 648 человек, а выздоровели – 1 160 человек.
За сутки от вируса скончались 25 граждан. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 53 149 COVID-смертей.
За сутки протестировано методом ПЦР – 23 633 человека, методом ИФА – 8 963, экспресс-тестами – 20 604.
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.
За все время пандемии в Украине вирусом инфицировались 2 261 354 человека, болезнь победили 2 193 752 человек. Было проведено ПЦР-тестов – 11 582 812.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 186 случаев;
Винницкая область – 21 случай;
Волынская область – 7 случаев;
Днепропетровская область – 70 случаев;
Донецкая область – 89 случаев;
Житомирская область – 18 случаев;
Закарпатская область – 21 случай;
Запорожская область – 96 случаев;
Ивано-Франковская область – 32 случая;
Киевская область – 36 случаев;
Кировоградская область – 9 случаев;
Луганская область – 57 случаев;
Львовская область – 31 случай;
Николаевская область – 16 случаев;
Одесская область – 63 случая;
Полтавская область – 27 случаев;
Ровненская область – 28 случаев;
Сумская область – 18 случаев;
Тернопольская область – 37 случаев;
Харьковская область – 81 случай;
Херсонская область – 66 случаев;
Хмельницкая область – 49 случаев;
Черкасская область – 29 случаев;
Черновицкая область – 22 случая;
Черниговская область – 13 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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