Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа

11.08.2021 13:00

В Украине за сутки зафиксирован рост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был выявлен 781 пациент с COVID-19, то за минувшие 24 часа инфекцией заразились уже 1 122 украинца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших 54 ребенка и 31 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировано 648 человек, а выздоровели – 1 160 человек.

За сутки от вируса скончались 25 граждан. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 53 149 COVID-смертей.

За сутки протестировано методом ПЦР – 23 633 человека, методом ИФА – 8 963, экспресс-тестами – 20 604.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

За все время пандемии в Украине вирусом инфицировались 2 261 354 человека, болезнь победили 2 193 752 человек. Было проведено ПЦР-тестов – 11 582 812.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 186 случаев;

Винницкая область – 21 случай;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 70 случаев;

Донецкая область – 89 случаев;

Житомирская область – 18 случаев;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 96 случаев;

Ивано-Франковская область – 32 случая;

Киевская область – 36 случаев;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 57 случаев;

Львовская область – 31 случай;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровненская область – 28 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 37 случаев;

Харьковская область – 81 случай;

Херсонская область – 66 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 29 случаев;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 13 случаев.