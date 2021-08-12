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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа
В Украине за сутки наблюдается увеличение количества пациентов с диагнозом COVID-19. Так, накануне было выявлено 1 122 украинца с коронавирусом, а на сегодняшнее утро число заболевших составляет уже 1 247. Об этом сообщает Минздрав.
Среди инфицированных 77 детей и 41 медработник.
По данным ведомства, от вируса за сутки скончалось 24 человека. Всего с начала пандемии инфекция забрала жизни 53 173 человек.
За сутки госпитализировано 588 человек, выздоровели 1 039 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР – 22 049 человек, методом ИФА - 8735, экспресс-тестами – 17 267.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 262 601 человек; выздоровели – 2 194 791 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 604 861.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 205 случаев;
Винницкая область – 48 случаев;
Волынская область – 16 случаев;
Днепропетровская область – 53 случая;
Донецкая область – 75 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 18 случаев;
Запорожская область – 57 случаев;
Ивано-Франковская область – 39 случаев;
Киевская область – 40 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 45 случаев;
Львовская область – 61 случай;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 77 случаев;
Полтавская область – 34 случая;
Ровенская область – 31 случай;
Сумская область – 34 случая;
Тернопольская область – 52 случая;
Харьковская область – 93 случая;
Херсонская область – 35 случаев;
Хмельницкая область – 56 случаев;
Черкасская область – 18 случаев;
Черновицкая область – 41 случай;
Черниговская область – 36 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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