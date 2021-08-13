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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа

13.08.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа

В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 73 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщает Минздрав.
Отмечается, что выросло количество летальных исходов от коронавируса. Так, если накануне число COVID-смертей составляло 24, то сегодня сообщается о 44 летальных случаях. Всего же вирус забрал жизни 53 217 украинцев.
Также за минувшие сутки госпитализировано 613 человек, болезнь победили 1 007 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР – 22 318 человек, методом ИФА – 8 133, экспресс-тестами – 16 904.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.
За все время пандемии в Украине  заболело – 2 263 864 человек; выздоровели – 2 195 798 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 627 179.
Новые случаи коронавируса в регионах
Киев – 166 случаев;
Винницкая область – 30 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 70 случаев;
Донецкая область – 84 случая;
Житомирская область – 25 случаев;
Закарпатская область – 22 случая;
Запорожская область – 62 случая;
Ивано-Франковская область – 31 случай;
Киевская область – 45 случаев;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 54 случая;
Львовская область – 78 случаев;
Николаевская область – 30 случаев;
Одесская область – 99 случаев;
Полтавская область – 34 случая;
Ровненская область – 24 случая;
Сумская область – 54 случая;
Тернопольская область – 46 случаев;
Харьковская область – 78 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 39 случаев;
Черкасская область – 34 случая;
Черновицкая область – 42 случая;
Черниговская область – 41 случай.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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