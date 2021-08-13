- Контрразведка СБУ задержала двух экс-боевиков ОРДЛО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа11:00
- Кабмин снизит тарифы на электроэнергию для экономных потребителей17:00
- СБУ блокировала создание фейковой "громады" в Запорожской области15:00
- Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа13:00
- Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac08:00
- "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа10:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа
В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 73 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщает Минздрав.
Отмечается, что выросло количество летальных исходов от коронавируса. Так, если накануне число COVID-смертей составляло 24, то сегодня сообщается о 44 летальных случаях. Всего же вирус забрал жизни 53 217 украинцев.
Также за минувшие сутки госпитализировано 613 человек, болезнь победили 1 007 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР – 22 318 человек, методом ИФА – 8 133, экспресс-тестами – 16 904.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 263 864 человек; выздоровели – 2 195 798 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 627 179.
Новые случаи коронавируса в регионах
Киев – 166 случаев;
Винницкая область – 30 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 70 случаев;
Донецкая область – 84 случая;
Житомирская область – 25 случаев;
Закарпатская область – 22 случая;
Запорожская область – 62 случая;
Ивано-Франковская область – 31 случай;
Киевская область – 45 случаев;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 54 случая;
Львовская область – 78 случаев;
Николаевская область – 30 случаев;
Одесская область – 99 случаев;
Полтавская область – 34 случая;
Ровненская область – 24 случая;
Сумская область – 54 случая;
Тернопольская область – 46 случаев;
Харьковская область – 78 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 39 случаев;
Черкасская область – 34 случая;
Черновицкая область – 42 случая;
Черниговская область – 41 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая
- В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд14:00
- За сутки в ООС пять обстрелов, есть раненый09:00
- СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе08:00
- СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ14:00
- Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО13:00
- В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев12:00
- ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью09:00
- В зоне ООС за сутки - 8 нарушений "тишины", погиб мирный житель и ранен украинский воин08:00
- Мариуполь признали лучшим курортом Украины 2021 года16:00
- В ОРЛО вернулись к жесткому карантину12:00
- В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд14:00
- Контрразведка СБУ задержала двух экс-боевиков ОРДЛО13:00
- У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа11:00
- В России взорвался автобус с пассажирами10:00
- За сутки в ООС пять обстрелов, есть раненый09:00
- СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе08:00
- В Мариуполе стартовал фестиваль актуального театра17:00
- В РФ новый антирекорд суточной смертности от COVID16:00
- В "ДНР" предложили украинской легкоатлетке Магучих получить российское гражданство15:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса
- В ОРЛО вернулись к жесткому карантину
- СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое
- Мариуполь признали лучшим курортом Украины 2021 года
- В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)
- Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября
- Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный
- Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac