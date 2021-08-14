Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 августа

14.08.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1353 случая коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 14 августа.

Так, за минувшие сутки госпитализированы 641 человек, умер - 21, выздоровел - 791 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 24962 лица,

методом ИФА - 9121 человек,

экспресс-тестами - 17068 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 265 217 человек;

выздоровели - 2 196 589 человек;

летальных случаев - 53 238;

проведено ПЦР-тестов - 11 652 141.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 198 случаев;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 11 случаев;

Днепропетровская область – 117 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 32 случая;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 77 случаев;

Ивано-Франковская область – 45 случаев;

Киевская область – 60 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 72 случая;

Николаевская область – 21 случай;

Одесская область – 81 случай;

Полтавская область – 30 случаев;

Ровненская область – 25 случаев;

Сумская область – 33 случая;

Тернопольская область – 36 случаев;

Харьковская область – 138 случаев;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 57 случаев;

Черкасская область – 32 случая;

Черновицкая область – 29 случаев;

Черниговская область – 31 случай.