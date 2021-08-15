Нацкорпус провел в Киеве акцию "Остановим капитуляцию" (ВИДЕО)

15.08.2021 09:00

Национальный корпус потребовал от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток пойти на уступки в переговорах о судьбе временно оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма. Об этом заявило руководство партии во время митинга у Офиса Президента, информирует сайт политсилы.

"Мы здесь по двум причинам. Первая - это то, что мы видим перед собой сейчас попытки систематически уже дискредитировать, систематически давить репрессиями на ветеранскую патриотическую общественность. А второе - это то, что нам с вами известно, что Зеленский уже готов сдать полностью украинские интересы как западным партнерам, так и восточном врагу", - заявил руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

В то же время лидер партии Андрей Билецкий анонсировал продолжение и развертывание протестных движений. "На предыдущей неделе нас было 2 тысячи, сегодня 3-4 тысячи, через неделю-две будет 10 тысяч. Мы будем раскручивать эту историю. Все здесь ляжем, но Украина останется страной свободных людей", - сказал Билецкий. По его словам, ОП начал развертывание политических преследований проукраинского сообщества, чтобы уничтожить единственное препятствие для сдачи национальных интересов.

"Для этого надо сделать только одно - прижать тех, кто будет противостоять, кто сегодня не боится, как в 2014 году не боялся дубинок, шлемов, газа и всего этого дерьма, которым нас активно кормили в 2014-м при Януковиче. И, очевидно уже, активно будут пробовать кормить и при Зеленском. Для этого надо прижать тех, кто никогда не согласится на капитуляцию страны", - считает Билецкий.





