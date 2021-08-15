Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 августа

15.08.2021 13:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 695 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 50 случаев среди детей и пять среди медиков, 17 больных умерли, 238 выздоровели, сообщается на сайте Минздрава 15 августа.

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 265 912 человек, 53 255 больных умерли, выздоровели 2 196 827 человек.

За сутки сделали 30 798 тестирований. Всего проведено 11 667 597 ПЦР-тестирований.

Статистика новых случаев в регионах:

Киев – 87 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

Волынская область – 8 случаев;

Днепропетровская область – 58 случаев;

Донецкая область – 32 случая;

Житомирская область – 30 случаев;

Запорожская область – 20 случаев;

Ивано-Франковская область – 60 случаев;

Киевская область – 42 случая;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 11 случаев;

Львовская область – 16 случаев;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 59 случаев;

Полтавская область – 8 случаев;

Ровенская область – 3 случая;

Сумская область – 6 случаев;

Тернопольская область – 49 случаев;

Харьковская область – 53 случая;

Херсонская область – 32 случая;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 10 случаев;

Черновицкая область – 34 случая;

Черниговская область – 18 случаев.