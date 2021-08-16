Народный синоптик дал прогноз на День независимости

16.08.2021 17:00

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал изданию Сегодня, какая погода ожидает украинцев на День независимости 24 августа.

По информации метеоролога-любителя, август в этом году продемонстрирует погодные контрасты. В начале месяца будет сильная жара, которую во второй половине сменит осенняя прохлада.

Однако на годовщину независимости ожидается теплая, комфортная погода.

"После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", – указал Горбань.