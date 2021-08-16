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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа

16.08.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа

В Украине за день подтвердили 417 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 266 329. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 16 августа.
При этом выздоровели за сутки 248 украинцев (всего - 2197075), а скончались 14 больных (всего - 53269). При этом в больницы с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него попали 433 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
Киев - 59/1342
Винницкая - 35/919
Волынская - 6/273
Днепропетровская - 19/1657
Донецк - 8/83
Житомирская - 17/320
Закарпатская - 1/332
Запорожская - 0/877
Ивано-Франковская - 25/223
Киевская - 17/1004
Кировоградская - 1/563
Луганская - 7/222
Львовская - 14/753
Николаевская - 12/581
Одесская - 47/3167
Полтавская - 7/1581
Ровенская - 5/622
Сумская - 32/62
Тернопольская - 25/1081
Харьковская - 13/1056
Херсонская - 30/552
Хмельницкая - 0/187
Черкасская - 6/726
Черновицкая - 28/408
Черниговская - 3/802.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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