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В Минздраве назвали сроки повторной COVID-вакцинации в Украине
В Украине планируют провести повторную вакцинацию от коронавируса примерно через год после введения базовых прививок. Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью Укринформу.
"Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами-это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки", - сказал он.
В то же время, Минздрав ждет результаты исследований Pfizer по введению третьей дозы. "Хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы", - сказал Кузин.
В этом году, по его словам, власти намерены привить не менее 50% украинцев.
Санврач отметил, что в последние два месяца темпы вакцинации выросли.
"Эти факторы и быстрое развертывание структуры дает нам оптимизм говорить, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок с начала прививочной кампании, и это наш целевой показатель. По сути, мы сможем говорить об условной защите 5 млн украинцев. В то же самое время мы планируем показатели на конец 2021 года. И к концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев", - отметил Кузин.
Теги: Минздрав, вакцинация, COVID-19
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