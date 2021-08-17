Глава Минздрава анонсировал бонусы за вакцинацию от коронавируса

17.08.2021 09:00

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал акцию для украинцев, которые планируют вакцинироваться от коронавируса на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина.

Начиная со среды, 18 августа, за прививку от коронавируса украинцы смогут получить бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал он.