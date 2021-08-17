- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа11:00
- В Киев прибыла делегация Конгресса США10:00
- Глава Минздрава анонсировал бонусы за вакцинацию от коронавируса09:00
- За сутки на Донбассе пять обстрелов, погиб воин ВСУ08:00
- Народный синоптик дал прогноз на День независимости17:00
- В Минздраве назвали сроки повторной COVID-вакцинации в Украине16:00
- На Херсонщине военный пенсионер шпионил на Генштаб ВС РФ14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 августа13:00
- Нацкорпус провел в Киеве акцию "Остановим капитуляцию" (ВИДЕО)09:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа
В Украине за сутки подтвердили 890 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2267219. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 17 августа.
Выздоровели за сутки 433 человека (всего - 2197508), скончались 27 украинцев (Всего - 53269), в больницы попали 379.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
Киев - 127/8288
Винницкая - 7/1777
Волынская - 6/959
Днепропетровская - 49/3992
Донецк - 16/1678
Житомирская - 12/1268
Закарпатская - 22/1099
Запорожская - 74/1426
Ивано-Франковская - 24/1048
Киевская - 48/3650
Кировоградская - 1/1092
Луганская - 68/1016
Львовская - 49/2756
Николаевская - 16/1705
Одесская - 111/2848
Полтавская - 10/3073
Ровенская - 21/1011
Сумская - 28/1764
Тернопольская - 6/965
Харьковская - 86/4238
Херсонская - 12/1502
Хмельницкая - 43/777
Черкасская - 13/2279
Черновицкая - 41/1126
Черниговская - 0/1895.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- За 20 лет Донецкая область потеряла почти миллион человек
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 мая
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке17:00
- В Краматорске испытали 80-метровый флагшток16:00
- В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году15:00
- Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа13:00
- Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО12:00
- В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО13:00
- В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"12:00
- Медики Славянска вышли на акцию протеста11:00
- В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"09:00
- Ко Дню Независимости «Укрзализныця» продлит маршрут поезда Киев-Харьков до Донбасса08:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке17:00
- В Краматорске испытали 80-метровый флагшток16:00
- В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году15:00
- В День Независимости на Донбассе проведут межрегиональный полумарафон14:00
- Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа13:00
- Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа11:00
- В Киев прибыла делегация Конгресса США10:00
- Глава Минздрава анонсировал бонусы за вакцинацию от коронавируса09:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"
- В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО
- Медики Славянска вышли на акцию протеста
- В Мариуполе половину квартир в "стальном доме" хотят отдать переселенцам
- В COVID-больнице Донецка произошла авария на кислородоподающем оборудовании
- Нацкорпус провел в Киеве акцию "Остановим капитуляцию" (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа
- Ко Дню Независимости «Укрзализныця» продлит маршрут поезда Киев-Харьков до Донбасса
- Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО
- В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"