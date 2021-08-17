В Киев прибыла делегация Конгресса США

17.08.2021 10:00

Делегация комитета по вооруженным силам Конгресса США прибыла в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.

Так, в понедельник состоялась встреча секретаря СНБО Алексея Данилова с представителями комитета во главе с Адамом Смитом.

"Данилов выразил благодарность за предоставленную Украине Соединенными Штатами Америки помощь в сфере безопасности, которая, по его словам, имеет для Украины чрезвычайно важное значение и существенно усиливает возможности государства в противостоянии российской агрессии", - сказано в сообщении.

Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с уточнением актуальных потребностей Украины в военной сфере.

Отмечается, что Данилов особое внимание уделил вопросу кибероружия, отметив, что оно становится "оружием номер один" в современных войнах и в будущем. Сфера кибербезопасности, как подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности, является ключевой составляющей национальной безопасности.