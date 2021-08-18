Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Нацбанк выпустил две памятные банкноты к юбилею независимости Украины

18.08.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Нацбанк выпустил две памятные банкноты к юбилею независимости Украины

Национальный банк 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие - на их лицевой стороне нанесена символика к празднованию 30-й годовщины независимости Украины», - сообщают в НБУ.
Тираж банкнот - 30 тысяч штук. Купить банкноты можно через онлайн-заказы, а также через интернет-магазин Нацбанка и банки-дистрибьюторы – «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Радабанк», «ТАСкомбанк».
Стоимость:

  • Банкнота номиналом 100 гривен – 114 гривен;
  • Банкнота номиналом 500 гривен – 512 гривен.


Теги: НБУ, юбилей, День Независимости, банкнота
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх