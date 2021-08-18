Нацбанк выпустил две памятные банкноты к юбилею независимости Украины

18.08.2021 17:00

Национальный банк 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие - на их лицевой стороне нанесена символика к празднованию 30-й годовщины независимости Украины», - сообщают в НБУ.

Тираж банкнот - 30 тысяч штук. Купить банкноты можно через онлайн-заказы, а также через интернет-магазин Нацбанка и банки-дистрибьюторы – «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Радабанк», «ТАСкомбанк».

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