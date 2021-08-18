Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа

18.08.2021 12:00

В Украине за день подтвердили 1447 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2268666. Об этом сообщает Минздрав в среду, 18 августа.

При этом выздоровели за сутки 712 украинцев (всего - 2198220), а скончались 40 человек (всего - 53336). В больницы попали 677 украинцев с коронавирусом или подозрением на него.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

Киев - 181/8410

Винницкая - 52/2734

Волынская - 13/1232

Днепропетровская - 93/4328

Донецк - 155/1769

Житомирская - 38/2227

Закарпатская - 17/1543

Запорожская - 51/1729

Ивано-Франковская - 23/1131

Киевская - 54/4279

Кировоградская - 8/1236

Луганская - 65/781

Львовская - 35/2926

Николаевская - 19/1854

Одесская - 130/3290

Полтавская - 44/19

Ровенская - 31/857

Сумская - 33/2007

Тернопольская - 47/1285

Харьковская - 89/4919

Херсонская - 76/1400

Хмельницкая - 45/1134

Черкасская - 62/3106

Черновицкая - 58/970

Черниговская - 28/1638.