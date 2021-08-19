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МИД огласил список участников Крымской платформы
В первом саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, примут участие представители 44 стран, сообщил в четверг, 19 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Сегодня я объявляю участников саммита Крымской платформы. Это 44 страны и международные организации. Вместе с Украиной 45 участников", - сказал он.
В частности, на саммит прибудут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении и Финляндии. Также участие примет президент Европейского совета.
На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия и Швеция.
От Швейцарии и Чехии прибудут главы парламентов.
Четырнадцать государств будут представлены на уровне глав МИД: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония.
От Великобритании и Португалии примут участие министры обороны.
США будут представлены личным посланником президента, членом правительства, министром транспорта.
Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.
Еврокомиссию представит вице-президент, НАТО - заместитель генсекретаря, Совет Европы генеральный секретарь и ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.
Семь государств будут представлены на уровне послов - Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.
Кулеба отметил, что независимо от уровня представленности, эти страны становятся учредителями Крымской платформы как государства.
"Декларация, которую примут по результатам саммита Крымской платформы, будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату и их количество в дальнейшем будет расти", - сказал Кулеба.
Теги: МИД, участники, Крымская платформа
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