Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 августа

22.08.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 003 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 45 детей и 17 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализирован 701 человек, выздоровели 236 человек.

За последние 24 часа вирус забрал жизни 25 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 53 457 летальных исхода.

За сутки протестировано методом ПЦР 15 850 человек, методом ИФА 2 233 человека, экспресс-тестами 20 019 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 274 561 человек, выздоровели 2 200 999 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 816 619.

Количество заболевших в регионах за сутки:

Киев – 153;

Винницкая область – 21;

Волынская область – 8;

Днепропетровская область – 131;

Донецкая область – 50;

Житомирская область – 52;

Закарпатская область – 6;

Запорожская область – 36;

Ивано – Франковская область – 27;

Киевская область – 29;

Кировоградская область – 5;

Луганская область – 16;

Львовская область – 36;

Николаевская область – 15;

Одесская область – 76;

Полтавская область – 20;

Ровенская область – 16;

Сумская область – 20;

Тернопольская область – 40;

Харьковская область – 77;

Херсонская область – 45;

Хмельницкая область – 26;

Черкасская область – 17;

Черновицкая область – 51;

Черниговская область – 30.