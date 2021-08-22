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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 августа

22.08.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 августа

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 003 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 45 детей и 17 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализирован 701 человек, выздоровели 236 человек.
За последние 24 часа вирус забрал жизни 25 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 53 457 летальных исхода.
За сутки протестировано методом ПЦР 15 850 человек, методом ИФА 2 233 человека, экспресс-тестами 20 019 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 274 561 человек, выздоровели 2 200 999 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 816 619.
Количество заболевших в регионах за сутки:
Киев – 153;
Винницкая область – 21;
Волынская область – 8;
Днепропетровская область – 131;
Донецкая область – 50;
Житомирская область – 52;
Закарпатская область – 6;
Запорожская область – 36;
Ивано – Франковская область – 27;
Киевская область – 29;
Кировоградская область – 5;
Луганская область – 16;
Львовская область – 36;
Николаевская область – 15;
Одесская область – 76;
Полтавская область – 20;
Ровенская область – 16;
Сумская область – 20;
Тернопольская область – 40;
Харьковская область – 77;
Херсонская область – 45;
Хмельницкая область – 26;
Черкасская область – 17;
Черновицкая область – 51;
Черниговская область – 30.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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