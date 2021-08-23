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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа

23.08.2021 15:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа

По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 434 человека, умерли 17 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 171 человек, выздоровели 2 201 433 человека, летальных случаев - 53 474.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.
Статистика COVID-19 по областям Украины:
Киев - 164 случая
Винницкая область - 35 случаев
Волынская область - 5 случаев
Днепропетровская область - 44 случая
Донецкая область - 9 случаев
Житомирская область - 19 случаев
Закарпатская область - 4 случая
Запорожская область - 39 случаев
Ивано-Франковская область - 13 случаев
Киевская область - 3 случая
Кировоградская область - 1 случай
Луганская область - 14 случаев
Львовская область - 25 случаев
Николаевская область - 13 случаев
Одесская область - 51 случай
Полтавская область - 10 случаев
Ровенская область - 7 случаев
Сумская область - 18 случаев
Тернопольская область - 29 случаев
Харьковская область - 18 случаев
Херсонская область - 29 случаев
Хмельницкая область - 0 случаев
Черкасская область - 4 случая
Черновицкая область - 52 случая
Черниговская область - 4 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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