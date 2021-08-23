Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа

23.08.2021 15:00

По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 434 человека, умерли 17 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 171 человек, выздоровели 2 201 433 человека, летальных случаев - 53 474.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Статистика COVID-19 по областям Украины:

Киев - 164 случая

Винницкая область - 35 случаев

Волынская область - 5 случаев

Днепропетровская область - 44 случая

Донецкая область - 9 случаев

Житомирская область - 19 случаев

Закарпатская область - 4 случая

Запорожская область - 39 случаев

Ивано-Франковская область - 13 случаев

Киевская область - 3 случая

Кировоградская область - 1 случай

Луганская область - 14 случаев

Львовская область - 25 случаев

Николаевская область - 13 случаев

Одесская область - 51 случай

Полтавская область - 10 случаев

Ровенская область - 7 случаев

Сумская область - 18 случаев

Тернопольская область - 29 случаев

Харьковская область - 18 случаев

Херсонская область - 29 случаев

Хмельницкая область - 0 случаев

Черкасская область - 4 случая

Черновицкая область - 52 случая

Черниговская область - 4 случая.