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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа
По состоянию на утро вторника, 24 августа, в Украине зафиксировано 692 новых случаея заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 345 человек, умерли 27. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 23 августа 2021 в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 410 человек; летальных случаев - 27; выздоровели - 345 человек", – сообщил Минздрав.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 863 человека, выздоровели 2 201 778 человек, летальных случаев - 53 501.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.
Новые случаи коронавируса в регионах:
Киев – 132 случая;
Винницкая область – 9 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 27 случаев;
Донецкая область – 26 случаев;
Житомирская область – 13 случаев;
Закарпатская область – 2 случая;
Запорожская область – 27 случаев;
Ивано-Франковская область – 13 случаев;
Киевская область – 18 случаев;
Кировоградская область – 8 случаев;
Луганская область – 62 случая;
Львовская область – 33 случая;
Николаевская область – 5 случаев;
Одесская область – 84 случая;
Полтавская область – 10 случаев;
Ровненская область – 23 случая;
Сумская область – 16 случаев;
Тернопольская область – 11 случаев;
Харьковская область – 84 случая;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 12 случаев;
Черкасская область – 7 случаев;
Черновицкая область – 47 случаев;
Черниговская область – 3 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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