Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа

25.08.2021 11:00

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 46 детей и 10 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 682 человека, болезнь победили 382 человека.

От вируса за 24 часа скончались 20 украинцев. Всего болезнь забрала жизни 53 521 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР 12 855 человек, методом ИФА 2 110 человек, экспресс-тестами 11 239 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

За все время пандемии в Украине заразились 2 276 590 человек; выздоровели 2 202 160 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 857 352.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев-109 случаев;

Винницкая область-13 случаев;

Волынская область-9 случаев;

Днепропетровская область-42 случая;

Донецкая область-11 случаев;

Житомирская область-8 случаев;

Закарпатская область-3 случая;

Запорожская область-62 случая;

Ивано-Франковская область – 51 случай;

Киевская область-20 случаев;

Кировоградская область-6 случаев;

Луганская область-8 случаев;

Львовская область-39 случаев;

Николаевская область-17 случаев;

Одесская область-62 случая;

Полтавская область-14 случаев;

Ровенская область-25 случаев;

Сумская область-15 случаев;

Тернопольская область-57 случаев;

Харьковская область-33 случая;

Херсонская область-25 случаев;

Хмельницкая область-24 случая;

Черкасская область-12 случаев;

Черновицкая область-55 случаев;

Черниговская область-7 случаев.