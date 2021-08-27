В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО

27.08.2021 16:00

СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в АО Укрзализныця. Для подвижного состава поставлялись некачественные комплектующие, изготовленные на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

"Для получения" прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из «инновационного материала», - говорится в сообщении.

Также к организации коррупционной схемы причастен гражданин РФ. Именно через его коммерческую структуру, которая находится в Киеве, осуществлялись закупки.

Сейчас на всю продукцию наложили арест, продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причастных лиц.