В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях

27.08.2021 13:00

В Украине вследствие грозы и сильного ветра без электричества остались 64 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 27 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях (Сумская - 35, Днепропетровская - 20, Киевская - 7 и Донецкая - 2)", – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго приступили к восстановлению электроснабжения.