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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 августа
В Украине за минувшие сутки выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот на 50 больше, чем в предыдущий день. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализировали 708 человек;
- умерли - 54;
- выздоровели - 1 025 человек.
Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 282 285 человек;
- выздоровели - 2 205 707 человек;
- летальных случаев - 53 686.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Одесской (155) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 266 случаев;
Винницкая область – 40 случаев;
Волынская область – 21 случай;
Днепропетровская область – 130 случаев;
Донецкая область – 157 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 11 случаев;
Запорожская область – 84 случая;
Ивано – Франковская область – 60 случаев;
Киевская область – 68 случаев;
Кировоградская область – 22 случая;
Луганская область – 65 случаев;
Львовская область – 189 случаев;
Николаевская область – 39 случаев;
Одесская область – 155 случаев;
Полтавская область – 38 случаев;
Ровненская область – 41 случай;
Сумская область – 47 случаев;
Тернопольская область – 57 случаев;
Харьковская область – 187 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 40 случаев;
Черкасская область – 56 случаев;
Черновицкая область – 121 случай;
Черниговская область – 84 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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