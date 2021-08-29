Пять пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Запорожье

29.08.2021 11:00

В Запорожье четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов, в результате чего ряд пассажирских поездов задерживается. Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"Из-за схождения четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1", - говорится в сообщении.

Таким образом, ожидается задержка до двух часов следующих поездов:

- №72 Киев - Запорожье,

- №142 Мариуполь - Одесса,

- №120 Запорожье - Львов,

- №119 Львов - Запорожье,

- №116 Киев - Бердянск.