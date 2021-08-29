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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа
За минувшие сутки в Украине выявили 1906 новых случаев коронавируса что меньше, чем в предыдущие дни. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба МОЗ.
За сутки госпитализировали 772 человека; летальных исходов - 34; выздоровело - 685 человек. Протестировали методом ПЦР - 18 344 человека, ИФА - 3 661 человек, экспресс - тестами - 16 859 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 284 191 человек;
- выздоровело - 2 206 392 человека;
- летальных исходов - 53 720;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 949 470.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 240 случаев;
Винницкая область - 34 случая;
Волынская область - 21 случай;
Днепропетровская область - 140 случаев;
Донецкая область - 132 случая;
Житомирская область - 86 случаев;
Закарпатская область - 11 случаев;
Запорожская область - 66 случаев;
Ивано-Франковская область - 57 случаев;
Киевская область - 134 случая;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Львовская область - 101 случай;
Николаевская область - 15 случаев;
Одесская область - 121 случай;
Полтавская область - 29 случаев;
Ровенская область - 30 случаев;
Сумская область - 63 случая;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 156 случаев;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 62 случая;
Черкасская область - 24 случая;
Черновицкая область - 126 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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