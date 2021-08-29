Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа

29.08.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине выявили 1906 новых случаев коронавируса что меньше, чем в предыдущие дни. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки госпитализировали 772 человека; летальных исходов - 34; выздоровело - 685 человек. Протестировали методом ПЦР - 18 344 человека, ИФА - 3 661 человек, экспресс - тестами - 16 859 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 284 191 человек;

выздоровело - 2 206 392 человека;

летальных исходов - 53 720;

проведено ПЦР-тестирований - 11 949 470.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 240 случаев;

Винницкая область - 34 случая;

Волынская область - 21 случай;

Днепропетровская область - 140 случаев;

Донецкая область - 132 случая;

Житомирская область - 86 случаев;

Закарпатская область - 11 случаев;

Запорожская область - 66 случаев;

Ивано-Франковская область - 57 случаев;

Киевская область - 134 случая;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Львовская область - 101 случай;

Николаевская область - 15 случаев;

Одесская область - 121 случай;

Полтавская область - 29 случаев;

Ровенская область - 30 случаев;

Сумская область - 63 случая;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 156 случаев;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 62 случая;

Черкасская область - 24 случая;

Черновицкая область - 126 случаев;

Черниговская область - 65 случаев.