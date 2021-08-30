- Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа13:00
- Пять пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Запорожье11:00
- СБУ ликвидировала в Киеве ботоферму, дискредитировавшую Крымскую платформу16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 августа10:00
- COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев08:00
- В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО16:00
- В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях13:00
- В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки10:00
Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка
Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать противоэпидемические меры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Подчеркиваем: торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы", - говорится в сообщении.
Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка, то в Минздраве рекомендуют:
- организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке);
- старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп / классов;
- избегайте образования толпы;
- следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра;
- воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы;
- максимально сократите время проведения мероприятия.
В то же время, при выборе альтерантивного формата проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, министерство рекомендует:
- организуйте празднование в пределах каждого класса отдельно;
- вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.
- попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.
Теги: Минздрав, первый звонок, COVID-19
- В Киеве госпитализирован мужчина с подозрением на свиной грипп
- Эпидемия в Украине. Зараза убила уже 95 человек, заболевших - более шестисот тысяч!
- Печальный рекорд: Донецкая область лидирует по числу замерзших насмерть
- Минздрав проверит комиссии, выдающие медсправки водителям маршруток
- В Украине начали бороться с амброзией
- СЭС закрыла в Киеве семь пляжей
- Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября16:00
- В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец15:00
- Глава Верховной Рады отправился в зону ООС14:00
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)13:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе09:00
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера17:00
- Вуз-переселенец из Луганска отметил 100-летний юбилей15:00
- Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке14:00
- Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка17:00
- Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября16:00
- В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец15:00
- Глава Верховной Рады отправился в зону ООС14:00
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа12:00
- "Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)11:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября08:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая
- Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе
- В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)