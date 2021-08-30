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Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка

30.08.2021 17:00
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Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать противоэпидемические меры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Подчеркиваем: торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы", - говорится в сообщении.
Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка, то в Минздраве рекомендуют:
- организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке);
- старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп / классов;
- избегайте образования толпы;
- следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра;
- воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы;
- максимально сократите время проведения мероприятия.
В то же время, при выборе альтерантивного формата проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, министерство рекомендует:
- организуйте празднование в пределах каждого класса отдельно;
- вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.
- попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.



Теги: Минздрав, первый звонок, COVID-19
 
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