Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа

30.08.2021 12:00

В Украине вчера, 29 августа, зафиксировали 749 случаев COVID-19. Также 291 пациент выздоровел, а умерли от осложнений — 18. В больницы попали 583 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Лаборатории сделали 18 658 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 9 617, методом ИФА — 1 650. Также сделали 7 391 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в стране проведено более 11,9 миллиона ПЦР-тестирований.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 284 940 случаев инфицирования. Из них 53 738 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 206 683 — выздоровели.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 148 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

Волынская область – 15 случаев;

Днепропетровская область – 72 случая;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 43 случая;

Запорожская область – 35 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 26 случаев;

Кировоградская область – 14 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 36 случаев;

Николаевская область – 25 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ровненская область – 4 случая;

Сумская область – 13 случаев;

Тернопольская область – 48 случаев;

Харьковская область – 38 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 1 случай;

Черновицкая область – 74 случая;

Черниговская область – 10 случаев.