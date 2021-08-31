Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина запрещает въезд авто с номерами Приднестровья

31.08.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина запрещает въезд авто с номерами Приднестровья

С 1 сентября Украина запрещает въезд и транзит по своей территории автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, у которых имеются номера непризнанной "республики". Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 31 августа.
Указано, что в соответствии с поручением Кабинета министров и ноты МИД с 1 сентября к участию в международном движении допускаются исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера.
"Относительно транспортных средств из Приднестровского региона республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины", – говорится в сообщении.



Теги: запрет, номерной знак, Приднестровье, автомобиль, Госпогранслужба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх