Украина запрещает въезд авто с номерами Приднестровья

31.08.2021 16:00

С 1 сентября Украина запрещает въезд и транзит по своей территории автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, у которых имеются номера непризнанной "республики". Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 31 августа.

Указано, что в соответствии с поручением Кабинета министров и ноты МИД с 1 сентября к участию в международном движении допускаются исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера.

"Относительно транспортных средств из Приднестровского региона республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины", – говорится в сообщении.