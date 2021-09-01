Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 сентября

01.09.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 1 сентября.

"Среди новых заболевших детей – 153, медработников – 52. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 874 человека; летальных случаев – 44; выздоровели – 925 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 288 371 человек, выздоровело 2 208 865, летальных случаев – 53 833.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:

Киев - 268

Винницкая область - 34

Волынская - 35

Днепропетровская - 108

Донецк - 139

Житомирская - 63

Закарпатская - 24

Запорожская - 58

Ивано-Франковская - 81

Киевская - 70

Кировоградская - 15

Луганская - 115

Львовская - 121

Николаевская - 33

Одесская - 103

Полтавская - 28

Ровенская - 65

Сумская - 43

Тернопольская - 73

Харьковская - 177

Херсонская - 120

Хмельницкая - 93

Черкасская - 49

Черновицкая - 128

Черниговская - 32.