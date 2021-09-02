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Объявившему голодовку Семенченко стало плохо в зале суда
02.09.2021 17:00
Бывший народный депутат Семен Семенченко, голодающий с 26 июля, во время заседания суда почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, сообщается на странице Семенченко в Facebook.
В четверг, 2 сентября, в Соломенском райсуде Киева идет рассмотрение ходатайства адвокатов экс-нардепа об изменении ему меры пресечения на любую, что не предусматривает содержание под стражей.
"Во время речи Семену Семенченко стало плохо, вызвали скорую. Сегодня 36 день голодовки...", - говорится в сообщении.
Теги: суд, скорая помощь, голодовка, Семенченко
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