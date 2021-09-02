Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 сентября

02.09.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 477 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Прирост продолжается третьи сутки подряд, сообщает Минздрав в четверг, 2 сентября.

"Среди новых заболевших детей – 179, медработников – 36. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 787 человек; летальных случаев – 44; выздоровели – 889 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 290 848 человек, выздоровело 2 209 754, летальных случаев – 53 877.

Суточный прирост COVID-случаев в регионах:

Киев – 309 случаев;

Винницкая область – 86 случаев;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 117 случаев;

Донецкая область – 100 случаев;

Житомирская область – 77 случаев;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 66 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 70 случаев;

Кировоградская область – 24 случая;

Луганская область – 114 случаев;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 36 случаев;

Одесская область – 139 случаев;

Полтавская область – 96 случаев;

Ровненская область – 40 случаев;

Сумская область – 53 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 224 случая;

Херсонская область – 103 случая;

Хмельницкая область – 62 случая;

Черкасская область – 77 случаев;

Черновицкая область – 148 случаев;

Черниговская область – 78 случаев.