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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 сентября
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 477 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Прирост продолжается третьи сутки подряд, сообщает Минздрав в четверг, 2 сентября.
"Среди новых заболевших детей – 179, медработников – 36. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 787 человек; летальных случаев – 44; выздоровели – 889 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 290 848 человек, выздоровело 2 209 754, летальных случаев – 53 877.
Суточный прирост COVID-случаев в регионах:
Киев – 309 случаев;
Винницкая область – 86 случаев;
Волынская область – 45 случаев;
Днепропетровская область – 117 случаев;
Донецкая область – 100 случаев;
Житомирская область – 77 случаев;
Закарпатская область – 21 случай;
Запорожская область – 66 случаев;
Ивано-Франковская область – 102 случая;
Киевская область – 70 случаев;
Кировоградская область – 24 случая;
Луганская область – 114 случаев;
Львовская область – 183 случая;
Николаевская область – 36 случаев;
Одесская область – 139 случаев;
Полтавская область – 96 случаев;
Ровненская область – 40 случаев;
Сумская область – 53 случая;
Тернопольская область – 107 случаев;
Харьковская область – 224 случая;
Херсонская область – 103 случая;
Хмельницкая область – 62 случая;
Черкасская область – 77 случаев;
Черновицкая область – 148 случаев;
Черниговская область – 78 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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