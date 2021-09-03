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На Донбассе враг 5 раз нарушил режим "тишины", один украинский воин ранен
За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра.
Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100 мм.
Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное",- сказано в сообщении.
В штабе отметили, что с целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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