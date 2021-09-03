Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Донбассе враг 5 раз нарушил режим "тишины", один украинский воин ранен

03.09.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе враг 5 раз нарушил режим "тишины", один украинский воин ранен

За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра.
Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100 мм.
Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное",- сказано в сообщении.
В штабе отметили, что с целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх