На Донбассе враг 5 раз нарушил режим "тишины", один украинский воин ранен

03.09.2021 09:00

За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100 мм.

Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное",- сказано в сообщении.

В штабе отметили, что с целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.