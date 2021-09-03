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ПриватБанк предупредил о приостановке платежных операций
03.09.2021 14:00
ПриватБанк предупредил своих клиентов об ограничениях в работе сервисов и невозможности осуществления операций в ночь на 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения на своей странице в Facebook в пятницу, 3 сентября.
Указано, что в ночь на субботу с 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.
"Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", – говорится в сообщении.
Клиентов призвали позаботиться о наличных деньгах заблаговременно. Тажке в ПриватБанке извинились за неудобства.
Теги: ПриватБанк, профилактика, платежная система
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