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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 сентября
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 693 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это больше вчерашнего показателя, но темпы прироста замедлились по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 3 сентября.
"Среди новых заболевших детей – 171, медработников – 40. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 826 человек; летальных случаев – 45; выздоровели – 1 112 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 293 541 человек, выздоровело 2 210 866, летальных случаев – 53 922.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:
Киев - 321
Винницкая область - 54
Волынская - 52
Днепропетровская - 191
Донецк - 157
Житомирская - 67
Закарпатская - 30
Запорожская - 117
Ивано-Франковская - 85
Киевская - 115
Кировоградская - 9
Луганская - 90
Львовская - 213
Николаевская - 42
Одесская - 236
Полтавская - 28
Ровенская - 53
Сумская - 71
Тернопольская - 71
Харьковская - 231
Херсонская - 90
Хмельницкая - 104
Черкасская - 50
Черновицкая - 164
Черниговская - 52.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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