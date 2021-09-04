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Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения

04.09.2021 15:00
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Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения

Глава правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 гривны. По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера"
"Для нужд населения цена (на газ - ред.) будет 7,4 гривны. Это в три раза меньше, чем текущая спотовая рыночная цена", - сказал Витренко.
Он добавил, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд бюджетных организаций, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны.



Теги: цена, Нафтогаз, газ, отопительный сезон
 
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