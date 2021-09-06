Поярков рассказал о состоянии Кравчука

06.09.2021 12:00

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно уехал в Германию на реабилитацию после сложной операции. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков, которого тоже прооперировали в Киевском центре сердца.

Поярков отметил, что оперативное вмешательство проводил кардиохирург Борис Тодуров. Его он назвал гением украинской медицины, которого слушаются все.

"У Тодурова и хирургов его центра – золотые руки. Президенты, министры, депутаты и даже сумасшедшие украинские художники – все слушают его команды. Как человек, прошедший этот процесс, знаю, что говорю: ваше здоровье – в ваших руках", – подчеркнул художник, отметив, что сам уже чувствует себя лучше.