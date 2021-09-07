Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 сентября

07.09.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 2197 новых случаев COVID-19, что почти в три раза больше, чем сутками ранее. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба т Министерство здравоохранения.

"За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37)", - отмечается в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 485 человек;

летальных исходов - 53;

выздоровели - 1429 человек.

протестировано: методом ПЦР - 22 596 человек, методом ИФА - 7811 человек, экспресс-тестами - 17 992 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 300 504 лица;

выздоровели - 2 214 606 человек;

летальных исходов - 54 054;

проведено ПЦР-тестов - 12 131 185.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 304 случая;

Винницкая область - 56 случаев;

Волынская область - 33 случая;

Днепропетровская область - 151 случай;

Донецкая область - 87 случаев;

Житомирская область - 39 случаев;

Закарпатская область - 32 случая;

Запорожская область - 149 случаев;

Ивано-Франковская область - 58 случаев;

Киевская область - 69 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 165 случаев;

Николаевская область - 25 случаев;

Одесская область - 140 случаев;

Полтавская область - 64 случая;

Ровенская область - 104 случая;

Сумская область - 47 случаев;

Тернопольская область - 78 случаев;

Харьковская область - 163 случая;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 85 случаев;

Черкасская область - 35 случаев;

Черновицкая область - 119 случаев;

Черниговская область - 38 случаев.