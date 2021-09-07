В Украине начинается "бабье лето"

07.09.2021 14:00

"Бабье лето", по прогнозам синоптиков, начнется в Украине уже 8 сентября. По всей территории страны станет существенно теплее, столбик термометра поползет вверх, дожди закончатся. Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

Причиной этому будет выступать мощный антициклон HERMELINDE, он малоподвижен и в ближайшие дни будет удерживать свои позиции над всей восточной частью Европы.

Согласно прогнозу, в Украине 8-9 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, на побережье Черного моря до 12° (8 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), Днем 8 сентября 17-22° тепла, 9 сентября 19-24°, на Закарпатье до 26°.

В столичном регионе 8-9 сентября сохранится сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 8 сентября 17-22°, 9 сентября 19-24°.

Синоптики 10-11 сентября осадков в Украине не прогнозируют. Температура ночью 7-13°, на побережье Черного моря до 15°; днем 20-26°.

На Киевщине также без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.