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Верховна Рада Украины легализировала криптовалюты

08.09.2021 14:00
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Верховна Рада Украины легализировала криптовалюты

Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов. Об этом сообщает РБК-Украина.
Данный закон регулирует отрасль криптовалют. Предполагается, что держатели виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Закон определяет понятие и правовой статус виртуального актива. После подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.
Регулятором рынка будет Минцифры, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также предполагается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА).
На сегодня всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы - Германия, Люксембург, Сингапур.



Теги: закон, легализация, Верховная Рада, криптовалюта
 
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