Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 сентября

09.09.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 3 663 новых случая коронавируса, что приблизительно на треть больше, чем было днем ранее. При этом число госпитализаций немного сократилось. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает Минздрав Украины.

Так за минувшие сутки:

- госпитализировано - 981 человек;

- летальных исходов - 61;

- выздоровели - 1546 человек.

- протестировано: методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9397 человек, экспресс-тестами - 25 438 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2 306 939 человек;

- выздоровели - 2 217 563 лица;

- летальных исходов - 54 175;

- проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 342, медработников - 63.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 379 случаев;

Винницкая область - 124 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 209 случаев;

Донецкая область - 167 случаев;

Житомирская область - 163 случая;

Закарпатская область - 25 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 134 случая;

Киевская область - 116 случаев;

Кировоградская область - 18 случаев;

Луганская область - 150 случаев;

Львовская область - 318 случаев;

Николаевская область - 51 случай;

Одесская область - 222 случая;

Полтавская область - 79 случаев;

Ровенская область - 93 случая;

Сумская область - 113 случаев;

Тернопольская область - 159 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 93 случая;

Хмельницкая область - 130 случаев;

Черкасская область - 81 случай;

Черновицкая область - 183 случая;

Черниговская область - 98 случаев.