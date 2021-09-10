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Евросоюз предоставил украинским полицейский технику на 3,4 млн евро
В пятницу, 10 сентября, на Софиевской площади в Киеве состоялась передача Национальной полиции Украины техники общей стоимостью 3,4 млн евро. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел.
"18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование Нацполиция получила в рамках программы "ПРАВО-Полиция", - указывается в сообщении.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поблагодарил коллег из Европейского Союза за готовность к сотрудничеству и предоставленную технику.
"За каждым автомобилем, доспехами я вижу спасенные жизни и повышенный уровень безопасности украинцев. Это конкретный предметный вклад ЕС в безопасность Украины. Евросоюз предоставляет модели построения правопорядка в современной Украине, и те модели, которые работают, мы будем использовать. Это Скандинавская модель построения правопорядка на общественных мероприятиях, это подход community policing, ведь основным показателем является уровень доверия граждан к полиции", - отметил Монастырский.
Патрульные автомобили будут использоваться в девяти областях Украины – в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой.
Костюм взрывотехника и гидродинамические разрушители предназначены для использования взрывотехниками в Донецкой области для разминирования и обезвреживания взрывоопасных устройств, таких как мины, бомбы и самодельные взрывные устройства, с учетом безопасности полицейских и населения.
Благодаря современным серверам и системам хранения данных полиция Украина более эффективно координировать свою деятельность с Интерполом и Европолом в сфере противодействия организованной и трансграничной преступности.
Теги: техника, полиция, сотрудничество, Евросоюз
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