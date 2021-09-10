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Минздрав разрешил COVID-вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства
Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от COVID-19 по той же процедуре, что и украинские граждане. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.
Они могут записаться на прививку в ближайший пункт прививки или центра вакцинации онлайн или по телефону.
"Право на бесплатную прививку, имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.
Для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться за счет собственных средств, средств добровольного медицинского страхования или других источников, не запрещенных законодательством. Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной", - говорится в сообщении.
Отмечается. что иностранцы после первой прививки получают справку 063/о "Карта профилактических прививок".
"Все иностранцы и лица без гражданства, которых привили двумя дозами противоковидной вакцины в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Они могут получить его у врача, который проводил прививки, или, если они подписали декларацию с семейным врачом, то этот документ можно получить у него", - добавили в Минздраве.
Теги: вакцинация, иностранцы, COVID-19
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